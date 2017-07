Antimafia, Cantone: io credo di aver dato contributo, ma Parlamento sovrano

(Agenzia Vista) Roma, 06 luglio 2017 Il presidente dell'Autorità anti coruzzione, Raffaele Cantone, presenta il rapporto a Montecitorio presso la sala della Regina, così Cantone durante il suo intervento "La corruzione continua ad avere centralita' nel dibattito pubblico perche' l'onda lunga degli scandali e delle indagini giudiziarie non sembra arrestarsi. La relazione di quest'anno e' particolarmente importante perche' si pone giusto a meta' del mandato di questo Consiglio, che restera' in carica infatti fino al 2020, e si inserisce in un contesto oggettivamente nuovo:terminata la fase 'costituente' che ha caratterizzato il primo triennio di vita e che ha visto una continua implementazione normativa di poteri e funzioni, l'Anac e' oggi un'istituzione che, dismessi gli abiti della novita', e' riconoscibile non solo alle amministrazioni pubbliche e agli operatori economici, ma anche a gran parte dei cittadini. E questa 'notorieta'' e' certamente figlia della centralita' che continua ad avere nel dibattito pubblico la tematica della corruzione, anche e soprattutto perche' l'onda lunga degli scandali e delle indagini giudiziarie non sembra arrestarsi". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev