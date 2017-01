Antonio Guterres e la "mission impossible" del rilancio dell'Onu

Roma, (askanews) - Il 2017 deve essere l'anno della pace: è l'appello ambizioso lanciato dal neosegretario dell'Onu, Antonio Guterres, nel suo primo giorno in carica. Il mondo è tutto tranne che in pace, e nessuno sembra più aver fiducia nelle Nazioni Unite. Ma Guterres vuole dare nuova vita al palazzo di vetro.In molti sensi, il portoghese è il candidato perfetto. In tanti sono rimasti delusi perché speravano nella prima segretaria donna: ma Guterres, 67 anni, già premier socialista, lunga carriera politica, ha le carte in regola, inclusi dieci anni alla guida dell'alto commissariato Onu per i rifugiati. Il suo primo atto è stato mettere tre donne di paesi emergenti in posizioni chiave.I dossier più scottanti sono la tragedia della Siria, la guerra civile in Sud Sudan; e in casa, la burocrazia dell'Onu e il Consiglio di Sicurezza la cui riforma appare urgente quanto impossibile."Come possiamo aiutare i milioni prigionieri dei conflitti", si è chiesto Guterres? "Facciamo del 2017 l'anno della pace, dall'empatia nella vita quotidiana al rispetto al di là della politica, dalle tregue delle battaglie ai compromessi al tavolo dei negoziati".Rilanciare l'immagine e il ruolo dell'Onu nelle crisi internazionali: sarà mission impossible? Il primo banco di prova per Guterres giunge con l'arrivo al potere di Donald Trump. Il presidente eletto americano si è scagliato contro la risoluzione Onu che ha condannato Israele per i nuovi insediamenti; l'amministrazione Obama contravvenendo alla tradizionale politica statunitense non ha posto il veto.Trump ha twittato minaccioso: dal 20 gennaio si cambia musica. Ed è tutto da valutare l'impatto che avrà la nuova amministrazione della Casa Bianca sul futuro dell'Onu: Washington finanzia il 22% del budget del palazzo di Vetro.