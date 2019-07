Anziani maltrattati in una casa di riposo a Ragusa, il video della polizia

La Polizia di Stato ha notificato provvedimenti cautelari a tre donne per maltrattamenti ai danni di anziani, ospiti di una casa di riposo di Ragusa; due sono ai domiciliari e una ha l'obbligo di firma. La Procura della Repubblica di Ragusa, analizzate le violenze verbali e fisiche ai danni degli anziani, ha richiesto ed ottenuto misure cautelari nei confronti delle indagate. Gli anziani chiedevano aiuto per ore, ma le tre donne che dovevano aiutare gli anziani in una casa di riposo di Ragusa, invece di farlo li umiliavano, maltrattavano, minacciandoli e spintonandoli.