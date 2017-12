(Agenzia Vista) Roma, 08 dicembre 2017 Ap, Lorenzin credo non ci saranno scissioni, sto lavorando per l'unita' "Ho letto tante cose sui giornali, noi prenderemo una decisione lunedì e non do anticipazioni" ha risposto Beatrice Lorenzin alla domanda sul futuro di Alternativa Popolare, "io sto lavorando per l'unità, credo che non ci saranno scissioni all'orizzonte". La ministra della salute ha dichiarato a margine di un convegno organizzato a Roma sull'Europa e la democrazia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev