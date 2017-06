Aperto processo a Bill Cosby, l'ex papà buono accusato di stupro

Roma, (askanews) - L'attore americano Bill Cosby è arrivato in Tribunale dove si apre il processo che lo vede imputato con l'accusa di violenza sessuale nei confronti di una donna, un fatto risalente al 2004.Il processo, che si svolge nel tribunale di Norristown, in Pennsylvania, potrebbe durare due settimane e portare in carcere la leggenda della televisione americana, volto noto della serie tv "I Robinson", all'età di 79 anni. Il processo si svolge nel quadro di accuse provenienti da decine di donne, una sessantina, che hanno pubblicamente accusato Cosby di averle drogate, molestate e violentate.Il procedimento nasce dalle accuse di Andrea Constand, 44 anni, nel 2004 direttrice della squadra di basket della Temple University di Filadelfia, dove Cosby era membro del consiglio di amministrazione.Se trovato colpevole, l'ex "papà buono" della famiglia Robinson, potrebbe essere condannato fino a 10 anni di carcere. L'attore ha sempre negato ogni responsabilità.