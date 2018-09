Appello di Amal Clooney ad Aung San Suu Kyi per cronisti Reuters

New York (askanews) - L'avvocato Amal Clooney, moglie della star di Hollywood George, parlando all'Assemblea generale dell'Onu a New York, ha chiesto alla leader della Birmania e premio Nobel per la Pace, Aung San Suu Kyi di graziare i due giornalisti dell'agenzia di stampa Reuters imprigionati in Myanmar dopo aver condotto un'inchiesta sugli omicidi commessi ai danni della minoranza Rohingya."Quando Aung San Suu Kyi ha ricevuto il Premio Nobel per la Pace ha detto: sono qui perché un tempo sono stata un prigioniero politico e ha chiesto alle persone di aiutare i prigionieri politici ovunque si trovassero. Bene - ha spiegato Amal - questo è esattamente il messaggio che ora abbiamo per lei. Speriamo che tu faccia la cosa giusta in questo caso perché queste non sono idee che ti vengono imposte, sono i tuoi stessi principi che hai sposato. Hai combattuto per così tanti anni per essere liberata dalla stessa prigione dove ora sono loro. E ora, se lo vuoi, hai il potere di rimediare a questa ingiustizia".Accusati di aver "violato il segreto di Stato", i due reporter Wa Lone, di 32 anni e Kyaw Soe Oo, di 28, sono stati condannati il 3 settembre 2018 a 7 anni di prigione. Erano stati arrestati nel dicembre 2017, dopo la loro inchiesta sulla repressione dei Rohingya da parte dell'esercito birmano. Nel mese di marzo 2018 Amal Clooney si è unita al team di legali che difende i due giornalisti.