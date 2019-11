(Agenzia Vista) Roma, 13 novembre 2019 ArcelorMittal, Patuanelli: “Azienda non ha rispettato patti iniziali” “C’è una evidenza che è che Mittal non ha rispettato i patti iniziali, producendo molto meno di quanto previsto. Il fatto che non sta rispettando i patti è un dato certo. Mittal ha partecipato ad un bando europeo. Era una delle due cordate presentate. E’ dunque evidente che il rispetto del piano industriale è centrale perché altrimenti altri concorrenti possono obiettare che questi non lo hanno rispettato, non dopo 5 anni ma 10 mesi. Questo è un dato certo. Non si può discutere su questo come lo si può fare con lo scudo. L’articol0 dice che le eventuali modifiche al piano eventuali devo essere tali che rendono possibile l’attuazione del piano industriale. A me interessa risolvere un problema centrale del Paese perché non avere più una produzione siderurgica significa mettere in ginocchio un Paese. E’ evidente che tutti hanno costatato quali sono le reali motivazioni di Mittal è diventato palese. Dopodiché se c’è qualcuno che dice che avendo tolto scudo Mittal è andato via è in cattiva fede”, così il Ministro dello Sviluppo Economico, Stefano Patuanelli, nel corso della conferenza stampa organizzata al MISE. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev