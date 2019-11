(Agenzia Vista) Roma, 20 novembre 2019 ArcelorMittal, Re David (Fiom): “Azienda deve rispettare accordi sindacali e contratto firmato” “Noi chiediamo al Governo di far rispettare a questa multinazionale il contratto che ha firmato, sulla cui base ha vinto una gara pubblica. Inoltre l’azienda deve rispettare l’accordo sindacale che prevedeva zero licenziamenti. E’ incredibile che dopo un anno l’azienda decida di lasciare il tutto e per questo chiediamo il rispetto degli accordi perché non è possibile che una multinazionale decida le sorti della produzione industriale di un Paese”, così il Segretario Generale della Fiom-Cgil, Francesca Re David, a margine della ventesima assemblea nazionale dei sindacati, tenutasi presso il Teatro Ambra Jovinelli. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev