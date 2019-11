(Agenzia Vista) Roma, 05 novembre 2019 ArcelorMittal, Renzi: "Italia viva non organizza cordate, Jindal c'era" Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, a margine della presentazione di un libro all’istituto Sturzo di Roma: "Nessuno di noi di Italia Viva fa nascere cordate. E' evidente che qualora si arrivasse per le norme italiane a ottenere da parte di Mittal il recesso, primo classificato nella gara, si va a chiedere al secondo, una cordata che già esisteva, non ce la siamo inventata noi. Se il primo salta ci va il secondo. Se il premier dice che Mittal deve onorare il contratto, tutti devono stare con lui, dalla parte delle istituzioni" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev