Area B Milano, Fontana: “Chiesta attenzione a chi è in difficoltà, si ai limiti di percorrenza”

(Agenzia Vista) Milano, 20 febbraio 2019 "Noi abbiamo semplicemente chiesto che ci fosse un pochino di attenzione a chi magari in questa fase ha più necessità e meno possibilità di risolvere i problemi. Anch'io vorrei dare a tutti una macchina elettrica se fosse possibile, bisogna fare in modo di mettere insieme le esigenze di tutti". Lo ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana a margine della presentazione del nuovo piano di investimenti di Rfi per la Lombardia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev