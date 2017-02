Argentina, donne a seno nudo contro il divieto di topless

Buenos Aires (askanews) - Topless in città per rivendicare la libertà delle donne di gestire il proprio corpo. Decine di persone, donne di tutte le età e anche qualche uomo, sono scesi in strada a Buenos Aires, Mar del Plata e Rosario, a seno nudo in segno di solidarietà con le tre donne obbligate dalla polizia di Necochea, nel sud dell'Argentina, a rinunciare al topless in spiaggia."Stiamo protestando perchè questa è una tetta che non vende e quella che non vende dà fastidio. Tutti vogliono vedere seni in televisione. Ma quelli veri vi infastidiscono. Questa è una visione machista che deve finire", ha dichiarato una delle manifestanti. "Il corpo è nostro e possiamo mostrarlo come vogliamo. Non siamo beni di consumo".Lo scorso luglio migliaia di donne hanno preso parte alla protesta in tutto il Paese dopo che una donna era stata cacciata da un luogo pubblico perché stava allattando al seno.