Argentina, donne in piazza: manifestazione contro femminicidi

Roma, 2 feb. (askanews) - Decine di migliaia di donne argentine sono scese in piazza, a Buenos Aires, contro la violenza contro le donne. Dall'inizio del 2019 sono stati almeno 22 i femminicidi nel Paese."Siamo qui poer dire basta alla violenza sulle donne. Il numero dei femminicidi è molto alto, è un dato preoccupante e allarmante e inversamente proporzionale alla risposta che dà lo Stato", dice questa manifestante."Questo è ciò che sta accadendo e la cosa più importante è la lotta e il movimento delle donne nelle strade, nei luoghi di lavoro, nei luoghi di studio. Chiediamo giustizia per ciascuna di queste donne uccise e violentate. Ma vogliamo andare oltre e porre fine una volta per tutte a qualsiasi tipo di violenza contro di noi", afferma una manifestante.