Argentina, invasione di piranha, l'attacco feroce a un metro dalla riva

(Agenzia Vista) Argentina, 23 gennaio 2018 Negli ultimi giorni nei fiumi argentini si registra un insolito aumento delle "palometas", la specie di piranha nativa del Sud America. Nelle immagini che circolano sui siti argentini un uomo sulla riva del Rio Paranà lancia in acqua dei grossi pezzi di carne, per dimostrare tutta la loro impressionante ferocia. Le autorità locali, nel cercare di trovare una spiegazione al fenomeno, stanno valutando l'ipotesi di piazzare apposite bandiere sulle rive del fiume per allertare la popolazione. L'anno scorso le persone ferite dagli attacchi delle "palometas" sono state 38 Courtesy Instagram @mardemar2905 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev