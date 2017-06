Argentina, scontri durante la manifestazione contro il governo

Buenos Aires (askanews) - Gas lacrimogeni e proiettili di gomma da parte degli agenti in tenuta antisommossa contro alcuni manifestanti che a Buenos Aires, in Argentina, protestavano contro il governo per chiedere migliori condizioni di lavoro e un salario minimo più alto.Il bilancio è di 7 persone arrestate, tra cui un minore. Al momento il Paese sudamericano di trova ad affrontare gravi difficoltà economiche con un'inflazione del 10,5% e una disoccupazione di oltre il 9,2% mentre il 29,7% della popolazione si trova in condizioni di povertà.