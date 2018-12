(Agenzia Vista) Salerno, 04 dicembre 2018 www.liratv.com Armati di Kalashnikov assaltano portavalori sull'Avellino Salerno, terrore in autostrada Un commando armato fino ai denti ha assaltato un furgone portavalori lungo l'autostrada Avellino-Salerno. Gli uomini avrebbero portato via un bottino del valore di alcuni milioni di euro, seminando il panico tra chi era in auto e ha assistito alla scena. courtesy_Lira TV Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it