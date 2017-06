Arrestato il latitante Angrisano, leader della cosca Vannella Grassi, a Villaricca

(Agenzia Vista) Napoli, 29 giugno 2017 Alle prime luci dell´alba gli uomini della Polizia di Stato del Commissariato di Scampia hanno catturato ANGRISANI Alessio, di anni 20, considerato dagli investigatori l´attuale capo dell´associazione camorristica della Vannella Grassi. Con l´ausilio degli operatori del Nucleo Prevenzione Crimine e di pattuglia eliportata, i poliziotti di Scampia hanno catturato l´ANGRISANO Alessio a Villaricca, alla I traversa della via Vittorio Emanuele III, in un´abitazione sita al piano terra. Il giovane è destinatario dell´ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della DDA, lo scorso 24 gennaio, allorquando si rese latitante. Nelle concitate fasi dell´irruzione veniva forzata la porta blindata di ingresso per la resistenza del latitante. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev