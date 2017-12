(Agenzia Vista) Gerusalemme, 08 dicembre 2017 Arrestato un Palestinese durante manifestazioni alla porta di Damasco a Gerusalemme La decisione del presidente americano, Donald Trump, di riconoscere Gerusalemme capitale d'Israele ha scatenato forti rivolte nella striscia di Gaza e manifestazioni in tutto il Medio Oriente, e non solo. In queste immagini l'arresto di un manifestante alla porta di Damasco, durante una delle manifestazioni nella citta' santa. fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev