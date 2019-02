(Agenzia Vista) Piacenza, 23 febbraio 2019 "Non è mai una buona notizia, non festeggio gli arresti se non quelli dei terroristi dei mafiosi o degli spacciatori. Non commento le sentenze". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, al termine della sua visita alla Casa Circondariale di Piacenza Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it