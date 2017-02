Arriva Palermo il "Pensatoio": no arruolamenti ma idee

Palermo (askanews) - Un centinaio di esponenti del mondo dell'impresa, dell'università, dell'amministrazione hanno partecipato a Palermo al "Pensatoio", il progetto voluto dal sottosegretario all'Istruzione Davide Faraone per consentire il confronto di idee su 12 tavoli tematici. "Noi oggi - ha spiegato - ci occupiamo di arruolare idee più che truppe o persone, rispetto ad un'idea e un appuntamento elettorale. Oggi io mi concentrerei su questo percorso e sul coinvolgimento di tutti coloro che vogliono partecipare".Ad aprire l'incontro, al campus universitario di Palermo, è stato il ricordo dell'antropologo bagherese Nino Buttitta scomparso ieri, e un video di Leonardo Sciascia sul modo in cui le idee possono cambiare il mondo, e come troppo spesso i siciliani siano convinti dell inutilità del pensiero, perché il mondo è destinato a rimanere uguale.