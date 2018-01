Assemblea Anci in Campidoglio ''serve chiarezza su indagini ai sindaci'', lo speciale

(Agenzia Vista) Roma, 18 gennaio 2018 Assemblea Anci in Campidoglio ''sindaci siano equiparati ad altre figure istituzionali davanti alla legge'', lo speciale L'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) si e' riunita in Campidoglio. All'assemblea al Campidoglio hanno partecipato il presidente e sindaco di Bari, Antonio Decaro, il presidente del Consiglio ANCI e sindaco di Catania, Enzo Bianco, e la sindaca di Roma Virginia Raggi, padrona di casa. I sindaci hanno mosso un appello a cambiare la tutela dinanzi alla legge, riferita in particolar modo alla legge Severino, che agisce sui sindaci e non sulle altre figure istituzionali, ''chiediamo un'equiparazione, i sindaci siano uguali agli altri'' ha affermato Decaro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev