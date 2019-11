(Agenzia Vista) Roma, 22 novembre 2019 Assemblea capitolina, consigliere Stefàno a De Vito: "Necessario riflettere su ruolo che si ricopre" "Purtroppo ho il difetto di essere coerente e di dire sempre quello che penso, finora non mi ha portato molta gloria, pazienza. Dal punto di vista umano non posso che essere contento per Marcello ed essere vicino a lui, felice che sia tornato in libertà. C'è però poi un punto di vista politico, di opportunità, rispetto delle istituzioni. Il Presidente dell'Assemblea Capitolina è un ruolo terzo, super partes, imparziale, che per sua natura deve essere al di sopra di ogni sospetto. Rappresenta tutta l'Assemblea, che a sua volta rappresenta tutti i cittadini dato che i consiglieri sono eletti direttamente. È una delle massime cariche della città di Roma e la rappresenta nei più alti momenti istituzionali. Per questo oggi ho chiesto al Presidente, pubblicamente e mettendoci la faccia, in Aula che deve essere sempre il luogo dove esprimersi, se sia opportuno che lui ricopra questo ruolo in questo delicato momento e con un procedimento penale, con accuse gravi, in corso. La legge glielo consente, ma non sempre ciò che è giusto ed etico va di pari passo con il concetto di giustizia e norma. C'è poi un ultimo punto di vista, partitico. Per molto meno mezzo Movimento 5 Stelle a dicembre 2014 invase il Campidoglio gridando onestà onestà. Ora, non ci stupiamo se i nostri consensi sono in caduta libera. I cittadini premiano la coerenza, una visione ed idee chiare, portate avanti sempre con coraggio e determinazione." Così il consigliere comunale Enrico Stefàno pubblicando su facebook il video del suo intervento all'assemblea capitolina. Fonte: Comune di Roma Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev