Assenteismo a Napoli, l'ospedale Loreto Mare semi deserto dopo il blitz dei Carabinieri

Sono 94 le persone indagate per assenteismo all'ospedale Loreto Mare, tutti dipendenti della struttura, 55 sono gia' agli arresti domiciliari per truffa e falsa attestazione di presenza. Tra le persone gia' agli arresti ci sono medici, tecnici, personale amministrativo e operatori socio sanitari, di cui due avevano la disponibilita' di 20 badge, che strisciavano quotidianamente per coprire i colleghi. Tra i casi emersi dall'indagine condatta dai Carabinieri del Nas spicca quello di un medico che e' andato a giocare a tennis mentre risultava presente sul posto di lavoro. Alcune persone raggiunte dal provvedimento di custodia cutelare facevano invece parte dell'ufficio rivelazioni presenze e assenze, cio' coloro che avrebbero dovuto controllare il rispetto delle regole. AltrimondiNews (Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev) Napoli, 24 febbraio 2017