(Agenzia Vista) Pakistan, 31 ottobre 2018 Assolta Asia Bibi, proteste degli islamisti in Pakistan, immagini Asia Bibi, la donna cristiana condannata a morte in Pakistan per blasfemia, è stata assolta. Il giudice Saqib Nisar “La pena è stata annullata e lei è stata prosciolta da tutte le accuse”. Le immagini della reazione degli islamisti che hanno organizzato proteste in diverse città del Pakistan._Courtesy Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it