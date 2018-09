Atreju, Meloni: "La più grande manifestazione della destra in Italia"

(Agenzia Vista) Roma, 23 settembre 2018 "Atreju è diventato in 21 edizioni la più grande manifestazione della destra in Italia". Lo ha detto la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni durante il discorso conclusivo alla convention Atreju 2018 del partito a Roma. FdI aderisce ufficialmente a The Movement di Steve Bannon, il movimento populista transnazionale dell'ex guru di Donald Trump, che e' stato ospite di Atreju / Facebook Atreju 2018 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it