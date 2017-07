Attacco a Gerusalemme: morti due agenti, uccisi gli assalitori

Gerusalemme (askanews) - La spianata delle Moschee di Gerusalemme è stata teatro di un attentato in cui hanno perso la vita due agenti israeliani. L'aggressione è stata opera di tre palestinesi uccisi nello scontro a fuoco, secondo la ricostruzione del portavoce della polizia israeliana, Micky Rosenfeld."Subito dopo le 7 del mattino, tre terroristi hanno aperto il fuoco. La polizia ha immediatamente risposto uccidendoli tutti e tre. Possiamo confermare che erano armati, con armi automatiche e coltelli".Dopo la sparatoria è stata ordinata la chiusura della Spianata delle Moschee e la conseguente sospensione delle preghiere del venerdì, giorno sacro per i musulmani. Circostanza che ha alzato la tensione."Purtroppo le autorità israeliane hanno chiuso tutti i cancelli della moschea e ci impediscono di entrare - lamenta Mohammad Ahmad Hussein, muftì della moschea di Al-Aqsa - È inaccettabile, dovremmo poter entrare qui e in tutte le altre moschee. Questa è un'aggressione israeliana contro Al-Aqsa e tutta Gerusalemme".