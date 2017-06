Attacco a Londra, sette persone uccise: cosa sappiamo finora

Londra (askanews) - Otto minuti di terrore e Londra ripiomba nell'incubo attentati. Prima un furgoncino bianco - presumibilmente preso in affitto - lanciato sulla folla a London Bridge. Poi tre terroristi, armati di coltello e con finte cinture esplosive, hanno sgozzato e ferito numerose persone a Borough Market, prima di essere uccisi dalle forze di sicurezza. La notte di Londra si è tinta di sangue, alle 22:08 di sabato sera, un nuovo attentato di matrice islamista sconvolge il paese a pochi giorni dalle elezioni legislative e qualche settimana dopo il terribile attentato di Manchester. Sette i morti e almeno 48 i feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni, secondo l'ultimo bilancio di Scotland Yard. L'Eliseo ha comunicato la presenza di francesi tra le vittime, mentre secondo la Farnesina non nessun italiano sarebbe rimasto coinvolto.E stamane, un raid antiterrorismo nel quartiere di Barking ha portato al fermo di cinque persone, tra cui una donna. La campagna elettorale, in vista delle elezioni dell'8 giugno, è stata sospesa ma riprenderà domani. Il voto è stato confermatodal primo ministro Theresa May. Unanime la condanna internazionale dell'attentato.