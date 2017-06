Attacco a moschea Londra, May e Corbyn sul luogo dell'attentato

Roma, (askanews) - La premier britannica Theresa May, al termine della riunione di emergenza che si è svolta a Downing Street, ha visitato la moschea di Finsbury Park, nel Nord di Londra, dove il 18 giugno un uomo a bordo di un furgone si è lanciato contro la folla, uccidendo una persona e decine di feriti.E' stato "un attacco contro i musulmani in un loro luogo di culto e come tutti gli attacchi di matrice terroristica punta a dividerci... e noi non consentiremo che accada", ha detto May.Sul luogo dell'attentato si è recato anche il leader dell'opposizione laburista, Jeremy Corbyn, in quanto deputato eletto nel collegio di Londra dove è avvenuto l'attacco.