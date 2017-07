(Agenzia Vista) Hurghada, 14 luglio 2017 Attacco in un resort sul Mar Rosso in Egitto, due turiste sono rimaste uccise e quattro ferite. Un uomo armato di coltello ha iniziato ad aggredire le persone che erano in spiaggia a godersi la vacanza, arrestato dalla polizia e' stato subito trasferito in ospedale. fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev