Attacco ad una moschea in Quebec: sei morti e otto feriti

Quebec City (askanews) - Queste sono le prime immagini arrivate da Quebec city, capitale dell'omonima provincia del Canada, dove alcuni uomini sono entrati in una moschea durante la preghiera e hanno sparato uccidendo 6 persone. I feriti sono 8. Non ci sono ancora dettagli sull'attacco, la polizia ha riferito di aver fermato due persone per "atto terroristico".L'attentato è avvenuto alla fine di una giornata di caos e proteste negli Stati Uniti contro il decreto di Trump che limita l'arrivo dei rifugiati e impedisce l'ingresso negli Stati Uniti dei cittadini di sette paesi musulmani. Una messa al bando a cui il premier canadese Justin Trudeau aveva reagito annunciando che il Canada era pronto ad accogliere i rifugiati e i perseguitati.