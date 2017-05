Attacco contro convoglio Nato a Kabul: 8 morti

Kabul (askanews) - In un attacco terrorista a Kabul è stato colpito un convoglio della Nato: i morti sono almeno 8, i feriti una trentina, fra cui tre membri della coalizione.L'esplosione, che sarebbe stata provocata da un'autobomba, è avvenuta di mattina durante l'ora di punta, lungo un'affollata strada vicino all'ambasciata americana e al quartier generale della Nato. Secondo un portavoce del ministero degli Interni ha ucciso per la maggior parte civili.L'attacco è stato rivendicato dall'Isis attraverso la sua agenzia di propaganda Amaq, arriva tre settimane dopo il lancio da parte degli Stati Uniti della super bomba Moabnell'est dell'Afghanistan e il giorno dopo l'annuncio dei talebani di aver dato il via alla loro offensiva di primavera.