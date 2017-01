Attacco moschea, Trudeau: "a violenza rispondiamo con l'amore"

Ottawa (askanews) - Tantissime persone nonostante il freddo hanno partecipato alla veglia per le vittime dell'attentato alla moschea di Quebec city. Alla commemorazione era presente anche il primo ministro canadese Justin Trudeau."Siamo qui per dire che non accettiamo questo odio. Porteremo il lutto di questo attacco devastante e poi intraprenderemo il cammino della guarigione come comunità, come Paese e famiglia" ha detto il premier."E' un atto terrorista contro il Canada e tutti i canadesi. Non risponderemo alla violenza con la violenza. Di fronte alla paura e all'odio, risponderemo sempre con l'amore e la compassione", aveva già detto Trudeau davanti ai deputati in parlamento.Sul fronte delle indagini, uno studente franco canadese noto per le sue simpatie nazionaliste è stato incriminato con l'accusa di omicidio premeditato. Nell'attacco alla moschea di Quebec sono rimaste uccise sei persone. Stando a quanto precisato dalla polizia, Alexandre Bissonnette, 27 anni, dovrà rispondere anche di cinque capi di accusa per il tentato omicidio delle cinque persone ricoverate in ospedale in gravi condizioni.Bissonnette ha chiamato gli agenti mezz'ora dopo la strage, consegnandosi. La seconda persona fermata è stata interrogata come testimone.