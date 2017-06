Attacco Shabaab contro due ristoranti a Mogadiscio: 18 morti

Roma, (askanews) - Almeno 18 persone sono morte e circa 10 sono rimaste ferite in seguito a un attacco degli jihadisti somali al-Shabaab in due ristoranti di Mogadiscio.L'attacco è stato lanciato attorno alle 20 di mercoledì sera con un'autobomba fatta esplodere da un kamikaze contro il ristorante Post Treats, seguito dall'assalto di uomini armati contro il vicino Pizza House.Entrambi i locali sono molto frequentati, soprattutto da giovani e da somali della diaspora, e al momento dell'attentato erano affollati al termine del digiuno diurno praticato nel mese del Ramadan.Il portavoce del ministero per la Sicurezza Mohamed Ahmed Arab:"Almeno 18 persone sono rimaste uccise, tra cui alcuni siriani che lavoravano all'hotel e altre sette donne somale che stavano interrompendo il digiuno del ramadan all'hotel".