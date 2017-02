Attentato in una moschea del Pakistan, oltre 70 morti: 40 bimbi

Roma, (askanews) - Oltre 70 persone sono morte, tra cui venti bambini, in un attentato kamikaze in una moschea sufi in Pakistan, rivendicato dai jihadisti dello Stato islamico. Altre 250 persone sono rimaste ferite, una quarantina sono in gravi condizioni.Le autorità pachistane hanno chiuso i valichi di confine con l'Afghanistan, e hanno chiesto a Kabul di consegnargli 76 "terroristi" collegati in qualche modo all'attentato nella moschea nel sud del Paese. L'attentato è avvenuto nella città di Sehwan, a circa 200 chilometri a nord di Karachi.Si tratta del peggior attentato messo a segno in Pakistan dal 2014. Le autorità provinciali hanno annunciato tre giorni di lutto.