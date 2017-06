(Agenzia Vista) Bologna, 07 giugno 2017 Fagnano e' il nome della frazione dove abita la madre di Youssef, uno dei terroristi dell'attacco a Londra nella notte tra il 3 e il 4 giugno 2017. Il paese e' semi desetro, quasi nessuno in strada. La madre ha rilasciato dichiarazioni alla stampa per poi chiudersi in casa, sta anche osservando il Ramadan lei che e' di fede islamica. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev