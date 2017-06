Attentato Manchester, Robbie Williams canta Manchester we're strong durante il suo concerto

(Agenzia Vista) Manchester, 03 giugno 2017 A meno di due settimane dall'attentato, la cantante Ariana Grande e' andata a trovare i ragazzi in ospedale rimasti feriti durante l'attacco al termine del suo concerto. Anche il principe d'Inghilterra William e' stato a Manchester per congratularsi con gli agenti che sono entrati in azione subito dopo l'attacco. Robbie Williams, invece, ha tenuto un cocerto nella citta' e, ad un certo punto, ha cantato 'Manchester we're strong'' in onore delle vittime dell'attentato. fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev