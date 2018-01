Attentato talebano a Kabul, i morti sono oltre 60

Kabul, (askanews) - E' di oltre 60 morti e 150 feriti l'ultimo bilancio aggiornato dell'attentato commesso con un'ambulanza-bomba a Kabul. Lo ha segnalato un portavoce del governo afgano. Un bilancio che potrebbe ancora lievitare perchè alcuni feriti sono ricoverati in condizioni gravi. Con un messaggio su whatsapp i talebani hanno rivendicato l'attentato; la triplice esplosione è avvenuta nella zona in cui si trovano la sede del ministero degli Interni e gli uffici dell'Unione Europea ha provocato - secondo l'ultimo bilancio - 17 morti e 110 feriti.Secondo le ricostruzioni, è stata un'ambulanza-bomba guidata da un kamikaze a farsi saltare in aria. La maggior parte dei feriti, tra i quali ci sono dei bambini, è stata trasportata nell'ospedale dell'ong Emergency, vicino alla zona dell'attentato.