Attentato terroristico in Siria: oltre 40 morti al mercato

Azaz (askanews) - Un attentato terroristico ha colpito al città di Azaz, in Siria, provocando decine di morti. Un camion bomba è esploso in un mercato che si trova di fronte a un tribunale islamico della città vicino alla frontiera turca in mano ai ribelli siriani. Le vittime sarebbero almeno 43. "L'esplosione è avvenuta a qualche metro dall'entrata del tribunale - racconta l'avvocato Oussama Merhi, testimone oculare dell'attacco - Si vede il fumo, ci sono i cadaveri dei civiliper terra. Questo crimine non può che essere stato commesso dall'organizzazione terrorista dello Stato islamico che colisce i civili e quelli che cercano di costruire il Paese".Nel novembre scorso un'altra autobomba uccise in questa città 25 persone. Ora l'ennesimo attentato che arriva durante la tregua siglata fra il regime di Assad e i ribelli, con l'intermediazione di Russia e Turchia, che però non include l'Isis e l'ex affiliato ad al Qaida, Fateh al-Sham Front.