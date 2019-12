(Agenzia Vista) New Mexico, 22 dicembre 2019 Atterrata la navetta Starliner La capsula spaziale Starliner, di Boeing, senza equipaggio a bordo, è atterrata nel deserto del New Mexico, negli Stati Uniti, alle 5.58 locali (le 13.58 in Italia), dopo che a seguito di un problema non è riuscita a raggiungere la Stazione spaziale internazionale. Fonte: Nasa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev