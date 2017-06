Attesa la sentenza su Bill Cosby, accusato di violenza sessuale

Norristown (askanews) - Aspettano sui gradini del tribunale di Norristown, in Pennsylvania, per sapere se l'uomo che accusano di violenza sessuale passerà oppure no il resto della sua vita in carcere. Lui è Bill Cosby, l'ex star dei Robinson, icona della televisione e della cultura nazionalpopolare americana, ora a processo con l'accusa di aver drogato e violentato una donna nella sua casa, denuncia a cui ne sono seguite decine. La giuria è al quarto giorno di camera di consiglio e non è ancora arrivata ad una decisione unanime."Credo che stiano provando a decidere bene, ci sono molti dettagli da capire, c'è molto in gioco, è un caso di alto profilo", dice Linda Kirkpatrick. Altre dicono che stanno pregando perché giustizia sia fatta, mentre ricordano le violenza subita e di cui hanno accusato pubblicamente la star televisiva.Bill Cosby, 79 anni, rischia fino a 10 anni di carcere. Durante le udienze si è presentato in tribunale sotto braccio alla moglie ma si è rifiutato di deporre davanti ai giudici.