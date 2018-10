(Agenzia Vista) San Foca (LE), 28 ottobre 2018 Attivista No Tap straccia tessera elettorale dopo il via libera all'opera dato da Di Maio Anna Cagliuli è il nome dell'attivista No Tap che ha pubblicato un video su Facebook in cui strappa la propria tessera elettorale. Il gesto in segno di protesta dopo che il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ha dato il via libera alla costruzione del gasdotto affermando "Non ci sono alternative. Se l'opera non si fa ci saranno penali per 20 miliardi di euro". fonte Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it