Pyeongchang (askanews) - In strada semi nuda, a una temperatura sotto zero, per protestare contro le pellicce. Un'attivista della Peta si è presentata davanti ai reporter nel sito olimpico di Pyeonchang in reggiseno e slip, con in testa un berretto con le orecchie da coniglio, per richiamare l'attenzione sull'uso delle pellicce. Ashley Fruno, questo il nome dell'attivista canadese, ha esposto il cartello con su scritto: "Campioni, non indossate pellicce".