Australia, aereo precipita in diretta: morti le 2 persone a bordo

Perth (askanews) - Un idrovolante Grumman G-73 Mallard, bimotore a pistoni costruito tra il 1946 e il 1951 e usato in passato anche per voli di linea, è precipitato nel fiume Swan a Perth, in Australia, mentre sorvolava la costa durante le celebrazioni dell'Australia day che ricorda l'arrivo dei primi coloni inglesi sulle coste australiane. Entrambi gli occupanti sono morti: il pilota 52enne Peter Lunch, considerato molto esperto e la sua compagna indonesiana, la 30enne Endah Cakrawati.Un'indagine è in corso - ha spiegato il commissario Stephen Brown, capo ad interim della Polizia occidentale - ci vorrà del tempo per capire esattamente cosa sia accaduto. Nel frattempo anche l'ufficio australiano per la sicurezza nei trasporti e l'autorità per la sicurezza aerea civile hanno cominciato a indagare. Una volta tirato fuori l'aereo dall'acqua lo analizzeremo per risalire alla possibile causa dello schianto e prevenire incidenti simili in futuro".Sulla riva del fiume Swan c'erano oltre 300mila spettatori in attesa dei fuochi d'artificio. La manifestazione, a causa dell'incidente, è stata prontamente annullata.