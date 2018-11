Australia, attacco col coltello a Melbourne: un passante ucciso

Milano, 9 nov. (askanews) - Paura a Melbourne dove un uomo ha dato fuoco alla sua macchina e poi ha cominciato ad accoltellare le persone per strada uccidendo un passante. Altri due sono stati feriti. L'aggressore è stato fermato dalla polizia che gli ha sparato colpendolo al petto, e ora si trova in ospedale in condizioni critiche. Secondo la polizia, l'uomo era già noto alle agenzie federali d'intelligence e per questo l'attacco sarebbe trattato come un evento terroristico."Alle 4.30 la polizia ha ricevuto notizie di un veicolo in fiamme a Bourke Street. Gli agenti più vicini hanno risposto alla chiamata e quando sono arrivati hanno dovuto affrontare un uomo con un coltello che li minacciava" ha spiegato David Clayton, commissario di polizia raccontando la dinamica dei fatti.Gli artificieri sono stati allertati ed è stata cordonata l'area per sicurezza ma non c'è nessun segnale che indichi la presenza di complici.