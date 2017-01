Australia, auto sulla folla a Melbourne: tre morti, 15 feriti

Melbourne (askanews) - Tre persone, tra i quali un bambino, sono rimaste uccise e altre 15 ferite a Melbourne da un'automobile che si è deliberatamente scagliata contro una folla di pedoni in un'affollata area commerciale nel cuore della capitale dello Stato del Victoria, nell'Australia sud-orientale. Le autorità hanno comunque dichiarato di escludere la pista del terrorismo internazionale.I testimoni hanno descritto una scena agghiacciante con corpi che schizzavano letteralmente in aria mentre la gente si dava alla fuga, caotica e disperata, per evitare di essere falciata dall'auto lanciata a piena velocità. La strage è avvenuta nella Bourke Street, a meno di un chilometro dal Melbourne Park dove le star del tennis mondiale giocano il primo torneo di Grande Slam della stagione, attirando un fiume di turisti."Ho visto tutti che si sono messi improvvisamente a correre, anzi a marciare molto in fretta, urlando di terrore" ricorda un testimone. "E poi un'auto marrone, andata completamente distrutta. Abbiamo sentito un fortissimo boato. Qualcuno diceva che si trattava di una sparatoria ma non sapevo proprio di che cosa si trattasse. Poi ho visto quell'auto lanciata a tutta velocità che travolgeva un sacco di persone e che alla fine si è fermata.La polizia ha sparato e bloccato il guidatore 26enne ferendolo alle braccia. Dopo l'arresto è stato accertato che l'assassino ha un passato di violenze familiari, malattie mentali e uso di droga. "Non è collegato ad alcuna attività terroristica", ha detto Graham Ashton, commissario capo dello stato di Victoria. "Non è segnalato" ha aggiunto "come persona che abbia contatti con il terrorismo e non consideriamo questo incidente collegato al terrorismo internazionale".Le tre persone morte si trovavano in punti diversi della Bourke Street. Si tratta di un uomo e di una donna trentenni e di un bambino la cui età non è stata fornita. Dei 15 feriti, cinque versano in condizioni critiche. Tra questi ultimi anche un bambino in tenera età.