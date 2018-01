Australia, "drone-bagnino" salva la vita a 2 bagnanti in pericolo

Lennox Head, Austalia (askanews) - In Australia due bagnanti in difficoltà al largo delle coste di Lennox Head, nel Nuovo Galles del Sud, sono stati soccorsi da un "drone-bagnino" che ha salvato loro la vita raggiungendoli tra le onde altre fino a 3 metri e gettandogli dall'alto dei giubbotti di salvataggio.Si tratta della prima volta in cui uno di questi dispositivi in via di sperimentazione, ha portato a termine una missione reale di soccorso."Sono stato in grado di raggiungere la loro posizione in soli 2 di minuti dall'allarme", ha spiegato il pilota del drone che era stato allertato dai bagnini sulla spiaggia.