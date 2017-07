Sydney, (askanews) - Al Richard Underwood Nature Refuge di Sydney, in Australia, è nato un cucciolo di vombato dal naso peloso, un marsupiale la cui specie, una delle più rare al mondo, è in gravissimo pericolo di estinzione e conta solo 250 esemplari in natura.Le uniche colonie conosciute di vombati del naso peloso sono entrambe nel Queensland, in riserve protette. I nemici principali del vombato sono i cani selvatici e i canguri con i quali si contendono il cibo.