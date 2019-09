Austria, Frecce Tricolori danno spettacolo all'airshow di Zeltweg

Zeltweg, 7 set. (askanews) - Le Frecce Tricolori, la pattuglia aerea dell'Aeronautica Militare italiana hanno dato spettacolo all'airshow "Airpower2019" di Zeltweg, in Austria, ultima tappa europea della stagiona di esibizioni 2019.Nonostante il clima incerto, in migliaia sono accorsi per ammirare le evoluzioni dei 10 jet MB-339 della Pattuglia acrobatica nazionale ai comandi del maggiore Gaetano Farina (Pony 0), considerata tra le migliori del mondo.All'AirPower l'Aeronautica Militare ha partecipato anche con alcuni velivoli in mostra statica fra cui T-346, F-35 ed Eurofighter.