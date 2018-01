(Agenzia Vista) Miami, 03 gennaio 2018 Auto finisce in mare, il salvataggio della Guardia Costiera e' come nei film Ancora non e' chiaro cosa sia accaduto all'89enne alla guida dell'auto finita nelle acque del porto turistico di Sant'Andrews. L'uomo procedeva a bordo della sua vettura quando alcune persone hanno visto l'auto cadere dal pontile e finire in mare. L'intervento della Gurdia Costiera ha evitato il peggio, salvando l'uomo e portandolo a riva. fonte Guardia Costiera Americana Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev