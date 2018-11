(Agenzia Vista) Piemonte VdA, 28 novembre 2018 Polemica sui social per il video postato da Chiara Appendino in cui, assieme a Sergio Chiamparino, percorre le vie di Torino sull'avveniristica auto senza guida. In un punto del video si vede chiaramante l'auto bruciare un semaforo rosso - peraltro assieme ad altri automobilisti che cadono nella stessa infrazione. Courtesy Rete7 fonte Facebook Chiara Appendino agenziavista.it