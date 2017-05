(Agenzia Vista) Baghdad, 30 maggio 2017

Attentato nella capitale irachena da parte dei miliziani dell'Isis che hanno fatto esplodere un'autobomba davanti ad una gelateria. Circa dieci persone sono rimaste uccise, mentre almeno 22 sono i feriti. In questi giorni e' in corso il Ramadan e le strade si erano da poco popolare per interrompere il digiuno. fonte Twitter

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev